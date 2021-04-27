Конкуренты Динамо в борьбе за Буффона
Как сообщает CalcioMercato.com со ссылкой на Tuttosport, Динамо рассматривает возможность приглашения 43-летнего Джанлуиджи Буффона.
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Кроме киевского клуба, интерес к Буффону проявляют Спортинг, Олимпиакос, Айнтрахт и Галатасарай.
По данным Transfermarkt, действующее соглашение Буффона с Ювентусом рассчитано до 30 июня 2021 года. Следовательно, Буффон может бесплатно переходить в другой клуб.
- В сезоне-2020/2021 Буффон провел за Ювентус 7 матчей в Серии А. Всего за карьеру игрока итальянец выиграл 28 трофеев!
Буффона невозможно подписать в Динамо, – Луческу
Главный тренер Динамо Мирча Луческу считает, что трансфер голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона в киевский клуб невозможен.
Об этом он сказал в интервью Tuttosport, информирует Tuttomercatoweb.
"Я пытался подписать его, когда тренировал "Шахтер", это правда. Но поезд ушел. На этот момент, думаю, он никуда не перейдет. Мне кажется невозможным подписать его в Динамо", – сказал Луческу.