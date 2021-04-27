Конкуренти Динамо в боротьбі за Буффона

Як повідомляє CalcioMercato.com з посиланням на Tuttosport, Динамо розглядає можливість запрошення 43-річного Джанлуїджі Буффона.

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Окрім київського клубу, інтерес до Буффона проявляють Спортінг, Олімпіакос, Айнтрахт і Галатасарай.

За даними Transfermarkt, чинна угода Буффона з Ювентусом розрахована до 30 червня 2021 року. Відтак, Буффон може безкоштовно переходити в інший клуб.

У сезоні-2020/2021 Буффон провів за Ювентус 7 матчів у Серії А. Усього за кар'єру гравця італієць виграв 28 трофеїв!

Буффона неможливо підписати в Динамо, – Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вважає, що трансфер голкіпера Ювентуса Джанлуїджі Буффона в київський клуб неможливий.

Про це він сказав в інтерв'ю Tuttosport, інформує Tuttomercatoweb.

"Я намагався підписати його, коли тренував "Шахтар", це правда. Але поїзд пішов. На цей момент, думаю, він нікуди не перейде. Мені здається неможливим підписати його в Динамо", – сказав Луческу.

Додамо, що основним голкіпером Динамо є Георгій Бущан. Статус другого голкіпера у Динамо закріплений за Денисом Бойком. Резервний воротар киян – Руслан Нещерет.