Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матч УПЛ
У суботу, 19 вересня, "Динамо" прйиматиме ФК "Львів" у матчі 3 туру чемпіонату України. Букмекери визначили фаворита цього протистояння.
Динамо – Львів: прогноз
"Динамо" продовжує дивувати. Команда без всяких проблем перемогла "АЗ Алкмар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. З приходом Мірчі Луческу кияни відразу ж на стабільній основі почали показувати відмінні результати, пише 24 канал.
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Можна стверджувати однозначно, "Динамо" здатне перервати гегемонію "Шахтаря" в цьому році. Однак після такої емоційної зустрічі дуже важко повертатися в реалії української першості.
"Львів" навпаки знаходиться в поганій формі. Клуб з однойменного міста не може здобути перемогу в українській Прем'єр-ліги вже протягом десяти ігор поспіль. Такі показники просто жахають, очевидно, що команда одна з головних кандидатів на виліт в цьому році.
Динамо – Львів: прогноз букмекерів
У п'яти останніх очних поєдинках "Динамо" тільки одного разу програло "містянам". У цій грі експерти вважають "біло-синіх" беззаперечним фаворитом.
У Favbet перемогу підопічних Мірчі Луческу оцінюють коефіцієнтом 1,15. Якщо ж "Львів" переможе "біло-синіх" – коефіцієнт 16,5. Нічия у матчі – 8,3.
У трьох останніх матчах "Динамо" був пробитий тотал більше 2,5. Поставити на "Тотал "Динамо" більше 2,5" в матчі зі "Львовом" можна за коефіцієнт 1,78.
Прогноз Pari Match
Букмекери Pari Match пропонують коефіцієнт 1,53, що "Динамо" виграє і ТБ 2.5. Ідентична ставка на звитягу львівського клубу – 22.
Також фанати можуть поставити на те, що обидві команди відзначаться забитими голами – коефіцієнт 2,18.