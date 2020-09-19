Киевское "Динамо" 19-го сентября встретится со "Львовом" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Посмотреть матч, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", можно на сайте Спорт 24.

Прямую трансляцию матча "Динамо" – "Львов" проведет телеканал "2+2". Начало матча в 19:30, информирует 24 канал.

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Транслсяція поединка "Динамо" – "Львов" начнется в 19:25.

Также игру можно посмотреть на ютуб-каналах FootballHub и "Динамо". Это можно сделать, не покидая сайт Спорт 24.

Динамо-Львов: онлайн-трансляция​

"Динамо" в первых двух турах набрало 4 очка: "бело-синие" победили "Олимпик" и сыграли вничью с "Десной".

Зато "Львов" потерпел поражение в игре с "Колосом". Матч против "Миная" не состоялся, ведь у львовян произошла вспышка COVID-19.