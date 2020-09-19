Київське "Динамо" 19-го вересня зустрінеться зі "Львовом" у рамках третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути матч, який відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський", можна на сайті Спорт 24.

Пряму трансляцію матчу "Динамо" – "Львів" проведе телеканал "2+2". Почато матчу о 19:30, інформує 24 канал.

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Транслсяція поєдинку "Динамо" – "Львів" розпочнеться о 19:25.

Також гру можна подивитися на ютуб-каналах FootballHub та "Динамо". Це можна зробити, не покидаючи сайт Спорт 24.

Динамо – Львів: онлайн-трансляція

"Динамо" у перших двох турах набрало 4 очки: "біло-сині" перемогли "Олімпік" та зіграли внічию з "Десною".

Натомість "Львів" зазнав поразки в грі з "Колосом". Матч проти "Минаю" не відбувся, адже у львів'ян стався спалах COVID-19.