Динамо – Днепр-1: прогноз

Динамо борется за долгожданное чемпионство с Шахтером. Сейчас киевляне опережают дончан на 7 очков.

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За 6 туров до конца чемпионата динамовцы имеют все шансы достичь своей главной цели. Для этого нужно максимально сохранить отрыв от "горняков" до следующей недели, когда состоится центральная встреча всего чемпионата.

К зиме команда Игоря Йовичевича пришла последней, и тогда хорвата не критиковал разве что ленивый. Но после собрания днепряне очень крепко добавили. Днепр-1 этой весной не проигрывает, и уже поднялся на 8 место в турнирной таблице. Причем по игре команда вполне может побороться за попадание в первую пятерку.

Динамо – Днепр-1: прогноз Favbet

Динамо выиграло пять матчей УПЛ подряд. Интересно, что Днепр-1 не проигрывает на выезде уже четыре матча в чемпионате.

Динамо идет безоговорочным фаворитом встречи. Победу "бело-синих" букмекеры оценивают коэффициентом 1,45. В то же время на победу днепрян букмекеры предлагают коэффициент 7.3.

Днепр-1 уже останавливал гранда украинского футбола. В 2020 году днепряне победили "бело-синих" со счетом 3:1. Однако сейчас у подопечных Игоря Йовичевича есть шанс на ничью. Коэффициент на то, что игра с Динамо завершится ничьей – 4,45.

Динамо за 20 туров забил 43 гола, что примерно 2,1 гола за игру. Коэффициент 2,12 на индивидуальный тотал Динамо больше 2.0. Букмекеры предлагают коэффициент 1,61 на индивидуальный тотал Днепра-1 более 0.5.