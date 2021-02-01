Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. На сборе в Турции "бело-синие" 1 февраля проведут уже второй контрольный матч.

Источник: 24 канал

Соперником Динамо станет грузинский клуб Динамо (Тбилиси). Начало товарищеского матча в 16:15 по киевскому времени.

К слову Динамо уступило Лудогорцу на первом сборе команды в Турции: видео

Посмотреть матч в прямой трансляции можно на канале "Динамо" в YouTube. Также матч можно посмотреть, не покидая сайт Спорт24.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча

С кем сыграет Динамо в Турции