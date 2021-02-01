Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. На сборе в Турции "бело-синие" 1 февраля проведут уже второй контрольный матч.
Источник: 24 канал
Соперником Динамо станет грузинский клуб Динамо (Тбилиси). Начало товарищеского матча в 16:15 по киевскому времени.
К слову Динамо уступило Лудогорцу на первом сборе команды в Турции: видео
Посмотреть матч в прямой трансляции можно на канале "Динамо" в YouTube. Также матч можно посмотреть, не покидая сайт Спорт24.
Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча
С кем сыграет Динамо в Турции
- В первом из пяти контрольных поединков на сборе в Турции Динамо уступило Лудогорцу со счетом 1:2.
- В четверг, 4 февраля, Динамо ждет спарринг с ЦСКА 1948 (София, Болгария). Кроме того, "бело-синие" 7 января сыграют со Шкендией (Северная Македония), а 8 февраля – БАТЭ (Беларусь).
- Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины.
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