Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. На зборі в Туреччині "біло-сині" 1-го лютого проведуть вже другий контрольний матч.

Джерело: 24 канал Суперником Динамо стане грузинський клуб Динамо (Тбілісі). Початок товариського матчу о 16:15 за київським часом. До слова Динамо поступилося Лудогорцю на першому зборі команди в Туреччині: відео Переглянути матч у прямій трансляції можна на каналі "Динамо" у YouTube. Також матч можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт 24. Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу З ким зіграє Динамо у Туреччині У першому з п'яти контрольних поєдинків на зборі в Туреччині Динамо поступилися Лудогорцю з рахунком 1:2.

У четвер, 4-го лютого, Динамо чекає спаринг з ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія). Окрім того, "біло-сині" 7 січня зіграють зі Шкендією (Північна Македонія), а 8-го лютого – БАТЕ (Білорусь).

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України.