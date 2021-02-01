Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу
Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. На зборі в Туреччині "біло-сині" 1-го лютого проведуть вже другий контрольний матч.
Джерело: 24 канал
Суперником Динамо стане грузинський клуб Динамо (Тбілісі). Початок товариського матчу о 16:15 за київським часом.
До слова Динамо поступилося Лудогорцю на першому зборі команди в Туреччині: відео
Переглянути матч у прямій трансляції можна на каналі "Динамо" у YouTube. Також матч можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт 24.
Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу
З ким зіграє Динамо у Туреччині
- У першому з п'яти контрольних поєдинків на зборі в Туреччині Динамо поступилися Лудогорцю з рахунком 1:2.
- У четвер, 4-го лютого, Динамо чекає спаринг з ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія). Окрім того, "біло-сині" 7 січня зіграють зі Шкендією (Північна Македонія), а 8-го лютого – БАТЕ (Білорусь).
- Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України.
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