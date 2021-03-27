Киевское Динамо во время паузы на матчи национальных команд решило 27 марта сыграть товарищеский матч против Динамо Бухарест. Победу в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского одержали украинские футболисты.

Динамо Киев – Динамо Бухарест 3:0 Голы: Клейтон, 22, Леднев, 41, Хондак, 90+1 Кстати Миколенко попал в пятерку самых дорогих молодых левых защитников Киевлянам удалось дважды отличиться в первом тайме. Сперва за "бело-синих" отличился Клейтон. Результативная атака подопечных Мирчи Луческу началась с центра поля. Де Пена отдал вертикальный пас на Гармаша, который выкатил Клейтону на пустые ворота. Бразилец не оплошал. Видео гола Клейтона Под занавес первого тайма Богдан Леднев удвоил преимущество хозяев. Хавбек выстрелил точным ударом с линии штрафной румынской команды. Видео гола Леднева Во втором тайме команды имели несколько возможностей отличиться. Счет остался неизменным до компенсированного времени. На первой компенсированной минуте после углового отличился Даниил Хондак. Защитник установил итоговый результат 3:0. Видео гола Хондака Отметим, что первый официальный матч после двухнедельного перерыва Динамо сыграет 4 апреля. Киевляне на выезде встретятся с Александрией в рамках чемпионата Украины.