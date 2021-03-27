Київське Динамо під час паузи на матчі національних команд вирішило 27 березня зіграти товариський матч проти Динамо Бухарест. Перемогу в Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського здобули українські футболісти.

Динамо Київ – Динамо Бухарест 3:0

Голи: Клейтон, 22, Лєднєв, 41, Хондак, 90+1

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Киянам вдалося двічі відзначитися у першому таймі. Спершу за "біло-синіх" відзначився Клейтон. Результативна атака підопічних Мірчі Луческу розпочалася з центру поля.

Де Пена віддав вертикальний пас на Гармаша, який викотив Клейтону на порожні ворота. Бразилець не схибив.

Відео голу Клейтона

Під завісу першого тайму Богдан Лєднєв подвоїв перевагу господарів. Хавбек вистрілив точним ударом з лінії штрафного майданчика румунської команди.

Відео голу Лєднєва

У другому таймі команди мали декілька нагод відзначитися. Рахунок залишився незмінним до компенсованого часу. На першій компенсованій хвилині після кутового відзначився Данило Хондак. Захисник встановив підсумковий результат 3:0.

Відео голу Хондака

Зазначимо, що перший офіційний матч після двотижневої перерви Динамо зіграє 4 квітня. Кияни на виїзді зустрінуться з Олександрією у рамках чемпіонату України.