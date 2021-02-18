Киевское Динамо в четверг, 18 февраля, стартует в Лиге Европы. Украинский клуб начнет борьбу с 1/16 финала, в которой встретится с бельгийским Брюгге. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Спорт 24.

УЕФА перенес начало матча Динамо-Брюгге на 17:00 из-за неблагоприятной погоды в Киеве. Матч состоится на НСК "Олимпийский".

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На этой неделе Минздрав официально разрешил болельщикам посещать матчи. Следовательно, Динамо пригласило фанатов на игру, начав реализацию билетов непосредственно в день матча.

Для Динамо и Брюгге это будет третья встреча. Команды, которые в этом сезоне вылетели из Лиги чемпионов, встречались в 2019 году. Тогда в квалификации Лиги чемпионов Брюгге прошел Динамо с общим счетом 4:3.

Обе команды определились со стартовыми составами.

Стартовые составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Бесєдин

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Шепелев, Лєднєв, Дуелунд, Супряга, Жерсон, Ванат

Брюгге: Миньоле-Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка-Вормер (к), Дирар, Баланта-Де Кателаре, Дост, Окереке

Запасные: Хорват, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, Где Кейпера, Фуакаля, Энгельс, ван дер Кейбус, Сервейс

Текстовая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы