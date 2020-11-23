У вівторок, 24 листопада, відбудеться матч Ліги чемпіонів "Динамо" – "Барселона". Переглянути матчі можна буде і в Україні

З цього сезону матчі Ліги чемпіонів в Україні показують два транслятори. До цього ексклюзивними правами на показ єврокубків володів холдинг "Медіа група Україна". куди входять канали "Футбол 1/2/3". З сезону 2020/21 матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи також показує Megogo.

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Матч "Динамо" – "Барселона" по телебаченню покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Барселона" можна буде на декількох платформах. На платформі Oll.tv йтиме та ж трансляція з тим же коментатором, що й на каналі "Футбол 1". Однак доступ до цієї трансляції платний та вимагає реєстрації. найдешевший абонемент на місяць обійдеться в 109 гривень.

Ця трансляція доступна і на інших платформах, з якими співпрацює "Медіа група Україна". В тому числі й для абонентів мобільних операторів life та "Київстар". Але і там за доступ до трансляції доведеться заплатити.

Онлайн-трансляція на сервісі Megogo йтиме з іншим коментатором. Але й там слід буде заплатити за доступ до відео.