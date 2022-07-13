Миколенко зустрінеться з колишніми

Матч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, на домашньому стадіоні Евертона, "Гудісон Парк". Початок – о 21:45 за Києвом.

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Благодійний матч з Евертоном пройде під гаслом "Match For Peace". Отримані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на розв'язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених вторгненням росії в Україну.

Нагадаємо, що за "ірисок" виступає українець Віталій Миколенко, який перебрався в АПЛ з Динамо минулої зими. Він вперше зустрінеться на полі зі своїм рідним клубом.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.

Евертон посів 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ у сезоні, що минув. В активі команди 39 пунктів.

На початку червня власник Евертона Фархад Моширі у відкритому листі до вболівальників повідомив, що англійський клуб запропонував Динамо зіграти товариський матч на "Гудісон-Парк". Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.

Цікаво. Динамо розпочне новий сезон 20 липня з номінально домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який відбудеться у польській Лодзі. Зустріч у відповідь відбудеться за тиждень, 27 липня, у Туреччині.