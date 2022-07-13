Лион – Динамо 3:0
Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77
Динамо во втором контрольном спарринге за день уступило Лиону – 0:3. Все голы команда Мирчи Луческу пропустила после перерыва, пишет 24 канал.
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На 53-й минуте отличился Люкеб, вскоре ударом издали отличился Буайе, а результат встречи подвел гол Секу Леги.
В первом сегодняшнем матче киевляне были сильнее представителя Лиги 1 – 3:1. Победу Динамо принесли голы Антюха, Супряги и Викентия Волошина.
Поединок состоялся в рамках благотворительного турне киевлян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!") в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.
Ранее в рамках подготовки к новому сезону Динамо победило Сен (1:0), Сен-2 (6:1) и Люцерн (2:1), сыграло вничью с Ивердоном (1:1) и Янг Бойз (0:0), а также уступило Лозанне (0:2).
Следующий товарищеский матч киевское Динамо сыграет 15 июля против бельгийского Антверпена.