Лион – Динамо 3:0

Гол: Люкеба 53, Буайе 74, Лега 77

Динамо во втором контрольном спарринге за день уступило Лиону – 0:3. Все голы команда Мирчи Луческу пропустила после перерыва, пишет 24 канал.

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На 53-й минуте отличился Люкеб, вскоре ударом издали отличился Буайе, а результат встречи подвел гол Секу Леги.

В первом сегодняшнем матче киевляне были сильнее представителя Лиги 1 – 3:1. Победу Динамо принесли голы Антюха, Супряги и Викентия Волошина.

Поединок состоялся в рамках благотворительного турне киевлян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!") в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Ранее в рамках подготовки к новому сезону Динамо победило Сен (1:0), Сен-2 (6:1) и Люцерн (2:1), сыграло вничью с Ивердоном (1:1) и Янг Бойз (0:0), а также уступило Лозанне (0:2).

Следующий товарищеский матч киевское Динамо сыграет 15 июля против бельгийского Антверпена.

Напомним. Динамо начнет новый сезон 20 июля с номинально домашнего матча квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче, который пройдет в польской Лодзи. Ответная встреча состоится через неделю, 27 июля, в Турции.