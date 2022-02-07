Динамо из-за COVID-19 потеряло 9 игроков перед матчем Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда киевского Динамо (U-19) отправилась на матч Юношеской лиги УЕФА против испанского Депортиво. Но главный тренер украинской команды Игорь Костюк будет иметь кадровые проблемы.

Девять футболистов киевской команды после получения результатов тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

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7 февраля динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Как Динамо завершило групповой раунд

Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход дальше, но киевляне разрушили все прогнозы. Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив лишь португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило лишь два очка.

Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна ничья и одно поражение). Разница голов составила 14: 3.

Матч против Депортиво состоится в среду, 9 февраля.