Динамо ищет новый клуб для футболиста, который не сыграл за киевлян ни одного матча
Источник:"ТаТоТаке"
Киевское Динамо планирует "избавиться" от еще нескольких футболистов перед стартом сезона. В планы наставника киевлян Мирчи Луческу не входит Владимир Костевич и еще один легионер.
Костевич и Кадири покинут Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем Владимира Костевича, Мохаммеда Кадири и Владислава Кулача.
Стоящее Динамо заинтриговало дизайном новой формы: фото
Занимаемся поиском клубов для этих футболистов, потому что сейчас на них не рассчитывают. Костевич приходит в себя после тяжелой травмы. Ну и Кадири тоже нужно где-то играть, чтобы его можно было отдать в аренду или продать,
– сказал Суркис.
Решение по Владислава Кулача примет Луческу. Нападающий присоединился к Динамо на сборах в статусе свободного агента.
"Что касается Кулача – решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов", – резюмировал Суркис.
- Заметим, что ранее Луческу отказался от услуг Владислава Супряги и Бенито. Они и еще 4 футболиста досрочно покинули сборы.
- Кроме того, Динамо отдало в аренду в Черноморец сразу 12 игроков.
- В то же время ряды Динамо летом пополнили два легионера.
- "Бело-синие" арендовали на год белоруса Илью Шкурина из московского ЦСКА и приобрели венесуэльца Эрика Рамиреса у словацкого ГАК 1904.
Первый официальный матч в новом сезоне Динамо сыграет 1 августа против Вереса во втором туре УПЛ.