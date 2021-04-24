Динамовцы смогут оформить чемпионство в сезоне, если переиграют соперника. Подарок от Шахтера в прошлом туре (0:1) позволил киевлянам приблизиться к успеху.

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Сейчас столичный клуб лидирует в таблице УПЛ. В их активе 55 очков за 4 тура до завершения чемпионата. Ближайший конкурент Шахтер уступает 10 пунктам. Поэтому победа над Ингульцом позволит команде Мирчи Луческу быть уже недосягаемой для других клубов.

Их будущий соперник клуб из Петрового с 20 очками идет на 11-й позиции. Ингульцу нужно выбираться из устоев таблицы, чтобы не начать новый сезон в Первой лиге.

Динамо – Ингулец: где смотреть матч УПЛ

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало-в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Ингулец будет доступна и в ютуб-канале FootballHub.

Динамо – Ингулец онлайн-трансляция