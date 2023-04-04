Динамо и Шахтер "охотятся" за 19-летним талантом: Рух не ведется на интерес грандов

Гранды украинского футбола Динамо и Шахтер включились в гонку за 19-летнего таланта львовского Руха Марка Сапугу. Рух же включило режим "почетной львовской барышни".

Львовский клуб не планирует заранее продавать один из своих талантов. Марку Сапузи всего 19 лет, поэтому руководство Руха хочет сохранить его в команде хотя бы на сезон, чтобы поднять его трансферную стоимость.

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Не хотят прощаться со своей молодежью

В общем, львовяне не готовы в ближайшее время прощаться со своими молодыми футболистами.

Рух после 18 сыгранных матчей идет в зоне вылета в Первую лигу. Подопечные Виталия Пономарева, который недавно возглавлял юношескую команду, имеют в своем активе 17 баллов. Это всего на 4 очка меньше, чем имеет в своем наследии аутсайдер УПЛ Львов.

Чтобы выйти из опасной зоны нужно, чтобы ни один из ближайших соперников (Верес, Металлист и Черноморец) не набрал ни одного балла, а Рух одержал хотя бы одну победу. Ведь отставание от безопасного 12-го места составляет всего один пункт.

Шахтер продолжает лидировать в УПЛ, а Динамо идет на 4 месте.

Что известно о Марке Сапуге