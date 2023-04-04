Львовский клуб не планирует заранее продавать один из своих талантов. Марку Сапузи всего 19 лет, поэтому руководство Руха хочет сохранить его в команде хотя бы на сезон, чтобы поднять его трансферную стоимость.
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Не хотят прощаться со своей молодежью
В общем, львовяне не готовы в ближайшее время прощаться со своими молодыми футболистами.
Рух после 18 сыгранных матчей идет в зоне вылета в Первую лигу. Подопечные Виталия Пономарева, который недавно возглавлял юношескую команду, имеют в своем активе 17 баллов. Это всего на 4 очка меньше, чем имеет в своем наследии аутсайдер УПЛ Львов.
Чтобы выйти из опасной зоны нужно, чтобы ни один из ближайших соперников (Верес, Металлист и Черноморец) не набрал ни одного балла, а Рух одержал хотя бы одну победу. Ведь отставание от безопасного 12-го места составляет всего один пункт.
Шахтер продолжает лидировать в УПЛ, а Динамо идет на 4 месте.
Что известно о Марке Сапуге
- Начал свою карьеру в УФК Львов, играющий на позиции опорника.
- В сентябре 2020 перебрался в структуру Руха, где выступал за команду U-19.
- В октябре следующего года уже присоединился к главной команде львовского клуба.
- В текущем сезоне провел уже 14 матчей в УПЛ, где забил один гол и отдал один ассист. Также отыграл 5 поединков в Юношеской лиге УЕФА.