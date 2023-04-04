Львівський клуб не планує завчасно продавати одного із своїх талантів. Марку Сапузі лише 19 років, тому керівництво Руха хоче зберегти його у команді бодай на сезон, аби підійняти його трансферну вартість.

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Не хочуть прощатись із своєю молоддю

Загалом львів'яни не готові найближчим часом прощатись зі своїми молодими футболістами.

Рух після 18 зіграних матчів йде у зоні вильоту в Першу лігу. Підопічні Віталія Пономарьова, який донедавна очолював юнацьку команду, мають у своєму активі 17 балів. Це лише на 4 очки менше, аніж має у своєму доробку аутсайдер УПЛ Львів.

Щоб вийти із небезпечної зони потрібно, аби жоден із найближчих суперників (Верес, Металіст та Чорноморець) не набрав жодного балу, а Рух здобув бодай одну перемогу. Адже відставання від безпечного 12-го місця складає лише один пункт.

Шахтар продовжує лідирувати в УПЛ, а Динамо йде на 4-му місці.

Що відомо про Марка Сапугу