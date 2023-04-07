Виртуальное удовольствие: Динамо и Шахтер будут представлены в новой игре EA Sports FC

Украинские болельщики могут выдохнуть с облегчением. Динамо и Шахтер будут представлены в популярном футбольном симуляторе.

Украинские гранды будут представлены в новой игре EA Sports FC. Динамо и Шахтер, скорее всего, станут единственными представителями нашего государства в футбольном симуляторе.

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Все со временем

Украинской Премьер-лиги фанаты еще не дождались, однако EA Sports FC порадовала футбольных украинских болельщиков добавлением в игру Динамо и Шахтера. Более новых интересных деталей следует ожидать от EA уже в июле.

ЭА сменила название популярного футбольного симулятора FIFA. Издатель не смог договориться о продолжении сотрудничества с руководящим футбольным органом. Игра под брендом EA Sports FC сохранит все основные особенности серии, включая лицензированные турниры и клубы. Сотрудничество между EA Sports и ФИФА прекратилось после выхода игры, посвященной женскому чемпионату мира-2023.

Кстати говоря. Сборная России и российские клубы не вошли в издание FIFA 23. В марте 2022 года EA Sports прекратила продажу игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси из-за вторжения российских войск в Украину.

Украинские клубы в FIFA 23