Українські гранди будуть представлені в новій грі EA Sports FC. Динамо та Шахтар, скоріше за все, стануть єдиними представниками нашої держави у футбольному симуляторі.

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Української Прем'єр-ліги ліги фанати ще не дочекалися, проте EA Sports FC потішила футбольних українських вболівальників додаванням у гру Динамо та Шахтаря. Більше нових цікавих деталей варто очікувати від EA уже у липні.

ЕА змінила назву популярного футбольного симулятора FIFA. Видавець не зміг домовитись про продовження співпраці з керівним футбольним органом. Гра під брендом EA Sports FC збереже всі основні особливості серії, включаючи ліцензовані турніри та клуби.Співпраця між EA Sports та ФІФА припинилася після виходу гри, присвяченої жіночому чемпіонату світу-2023.

До речі. Збірна Росії та російські клуби не увійшли до видання FIFA 23. У березні 2022-го року EA Sports припинила продаж ігор та контенту, включаючи пакети віртуальної валюти, в Росії та Білорусі через вторгнення російських військ в Україну.

Українські клуби в FIFA 23