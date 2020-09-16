Защитник "Байера" Александар Драгович может вернуться в "Динамо". Австрийского игрока хочет вернуть президент киевлян Игорь Суркис.

Последние несколько недель Суркис плотно изучал вопрос возвращения Драговича, и он кажется боссу "Динамо" вполне возможным. Об этом сообщает Peter Linden Live.

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Дело в том, что контракт Драговича, который ныне выступает за "Байер", действует до лета 2021 года, но в Леверкузене на футболиста ставку делать не планируют.

Сообщается, что Суркис готов удовлетворить трансферные требования руководства "Байера", и ждет ответа от самого Драговича. В то же время, как отмечает источник, для австрийца возвращение в Киев является непростым решением, что вызвано в основном личными причинами.

Президент "Динамо" твердо убежден, что Драгович поможет Мирче Луческу вернуть "Динамо" на ведущие роли в украинском футболе, и сбросить с трона "Шахтер", который выиграл четыре последних чемпионства в УПЛ.

Что известно о карьере Драговича в "Динамо"

29-летний Драгович выступал за "Динамо" с 2013-го по 2016 год, после чего перешел в "Байер" за 18 миллионов евро. За три года в составе "бело-синих" австриец сыграл 145 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.