Захисник "Баєра" Александар Драговіч може повернутися в "Динамо". Австрійського гравця хоче повернути президент киян Ігор Суркіс.

Останні кілька тижнів Суркіс щільно вивчав питання повернення Драговіча, і воно здається босові "Динамо" цілком можливим. Про це повідомляє Peter Linden Live.

До слова Футболіст "Динамо" офіційно перейшов в російський клуб

Справа в тому, що контракт Драговіча, який нині виступає за "Байєр", діє до літа 2021 року, але в Леверкузені на футболіста ставку робити не планують.

Повідомляється, що Суркіс готовий задовольнити трансферні вимоги керівництва "Баєра", і чекає відповіді від самого Драговіча. У той же час, як відзначає джерело, для австрійця повернення до Києва є непростим рішенням, що викликано в основному особистими причинами.

Президент "Динамо" твердо переконаний, що Драговіч допоможе Мірчі Луческу повернути "Динамо" на провідні ролі в українському футболі, і скинути з трону "Шахтар", який виграв чотири останні чемпіонства в УПЛ.

Що відомо про кар'єру Драговіча в "Динамо"

29-річний Драговіч виступав за "Динамо" з 2013-го по 2016 рік, після чого перейшов у "Баєр" за 18 мільйонів євро. За три роки в складі "біло-синіх" австрієць зіграв 145 матчів, забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.