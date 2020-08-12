Киевское "Динамо" хочет видеть в своем составе забивного форварда "Риеки" Антонио Чолака, который выступает в чемпионате Хорватии. Киевляне вроде бы уже сделали предложение футболисту.

В атакующее звено сватают очередного футболиста. Об интересе к хорватскому нападающему сообщает издание Sportske Novosti.

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Трансферные планы

Хорват является земляком Вукоевича, который является помощником Мирчи Луческу. В минувшем сезоне 26-летний нападающий стал лучшим голеадором чемпионата Хорватии – 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Трансфер хорвата обойдется киевлянам в пределах 4-5 миллионов евро. Такая сумма полностью удовлетворит руководство "Риеки". Конкурентами киевского клуба является греческий ПАОК, где играет украинец Чигринский, а также загребское "Динамо". Но по информации издания, оба клуба не смогут финансово потянуть такой трансфер.

Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

По данным другого хорватского ресурса Index.hr, который ссылается на источники, близкие к киевскому "Динамо", предложения из столицы Украины "Риеке" относительно приобретения Чолака не поступали.

Что известно о Чолаке