"Динамо" хочет подписать забивного форварда, который феерит в Хорватии
Киевское "Динамо" хочет видеть в своем составе забивного форварда "Риеки" Антонио Чолака, который выступает в чемпионате Хорватии. Киевляне вроде бы уже сделали предложение футболисту.
В атакующее звено сватают очередного футболиста. Об интересе к хорватскому нападающему сообщает издание Sportske Novosti.
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Трансферные планы
Хорват является земляком Вукоевича, который является помощником Мирчи Луческу. В минувшем сезоне 26-летний нападающий стал лучшим голеадором чемпионата Хорватии – 20 голов и отдал 4 результативные передачи.
Трансфер хорвата обойдется киевлянам в пределах 4-5 миллионов евро. Такая сумма полностью удовлетворит руководство "Риеки". Конкурентами киевского клуба является греческий ПАОК, где играет украинец Чигринский, а также загребское "Динамо". Но по информации издания, оба клуба не смогут финансово потянуть такой трансфер.
Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
По данным другого хорватского ресурса Index.hr, который ссылается на источники, близкие к киевскому "Динамо", предложения из столицы Украины "Риеке" относительно приобретения Чолака не поступали.
Что известно о Чолаке
- Немецкий футболист известен по выступлениям в "Нюрнберге", "Хоффенхайме", "Дармштадте", "Ингольштадт" и других клубах.
- Также один сезон провел в польской "Лехии".
- "Риека" арендовала футболиста в 2018 году, а уже в июле 2019 он стал полноценным игроком клуба.
- С того времени за хорватский клуб нападающий сыграл 88 матчей во всех турнирах, забив в них 51 гол.
- С хорватским клубом он дважды становился обладателем Кубка Хорватии (2018/19, 2019/20).