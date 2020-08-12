"Динамо" хоче підписати забивного форварда, який феєрить у Хорватії
Київське "Динамо" хоче бачити у своєму складі забивного форварда "Рієки" Антоніо Чолака, який виступає у чемпіонаті Хорватії. Кияни начебто вже зробили пропозицію футболісту.
У атакувальну ланку сватають чергового футболіста. Про інтерес до хорватського нападника повідомляє видання Sportske Novosti.
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Трансферні плани
Хорват є земляком Вукоєвіча, який є помічником Мірчі Луческу. У минулому сезоні 26-річний нападник став найкращим голеадором чемпіонату Хорватії – 20 голів та віддав 4 результативні передачі.
Трансфер хорвата обійдеться киянам у межах 4-5 мільйонів євро. Така сума повністю задовольнить керівництво "Рієки". Конкурентами київського клубу є грецький ПАОК, де грає українець Чигринський, а також загребське "Динамо". Але за інформацією видання, обидва клуби не зможуть фінансово потягнути такий трансфер.
Transfermarkt оцінює футболіста у 5 мільйонів євро.
За даними іншого хорватського ресурсу Index.hr, що посилається на джерела, близькі до київського "Динамо", пропозиції зі столиці України "Рієці" стосовно придбання Чолака не надходили.
Що відомо про Чолака
- Німецький футболіст відомий за виступами у "Нюрнберзі", "Хоффенхаймі", "Дармштадті", "Інгольштадті" та інших клубах.
- Також один сезон провів у польській "Лехії".
- "Рієка" орендувала футболіста у 2018 році, а вже у липні 2019 він став повноцінним гравцем клубу.
- З того часу за хорватський клуб нападник зіграв 88 матчів у всіх турнірах, забивши в них 51 гол.
- Із хорватським клубом він двічі ставав володарем Кубка Хорватії (2018/19, 2019/20).