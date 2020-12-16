Бразильско-португальский атакующий фланговый полузащитник клуба Флуминенсе Маркос Пауло попал в сферу интересов киевского Динамо.

По информации Lance, Динамо готово заплатить финансовую компенсацию за Пауло, так как его контракт с Флуминенсе истекает, и игрок пока не продлил соглашение.

Смотрите также Суркис отказался ждать: Динамо приобретет новых футболистов

Флуминенсе ожидает получить не менее 10 миллионов евро от продажи Маркоса Пауло в ближайшее трансферное окно.

Также ему предложили новый контракт в клубе, подняв предложение по зарплате с 47 тысяч евро до 56,5 тысячи.

Что известно о Маркосе Пауло

Маркос Пауло – воспитанник Флуминенсе. Он забил 14 голов в 74 матчах за первую команду. На международном уровне играл за сборные Португалии U-18 и U-19.

Маркос Пауло преимущественно играет левого вингера. Также может выйти на позиции правого вингера и центрфорварда.

Летом он мог перейти в Торино за по меньшей мере 10 миллионов евро, но стороны не пришли к согласию.

Transfermarkt оценил его в 9 миллионов евро.