Бразильсько-португальський атакуючий фланговий півзахисник клубу Флуміненсе Маркос Пауло потрапив у сферу інтересів київського Динамо.

За інформацією Lance, Динамо готове заплатити фінансову компенсацію за Пауло, так як його контракт з Флуміненсе закінчується, і гравець поки не продовжив угоду.

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Флуміенсе очікує отримати не менше 10 мільйонів євро від продажу Маркоса Пауло у найближче трансферне вікно.

Також йому запропонували новий контракт у клубі, піднявши пропозицію із зарплати з 47 тисяч євро до 56,5 тисячі.

Що відомо про Маркоса Пауло

Маркос Пауло – вихованець Флуміненсе. Він забив 14 голів в 74 матчах за першу команду. На міжнародному рівні грав за збірні Португалії U-18 і U-19.

Маркос Пауло переважно грає лівого вінгера. Також може вийти на позиції правого вінгера і центрфорварда.

Влітку він міг перейти у Торіно за мінімум 10 мільйонів євро, але сторони не дійшли згоди.

Transfermarkt оцінив його в 9 мільйонів євро.