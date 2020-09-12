Киевское "Динамо" в ближайшее время может усилить линию полузащиты бразильским футболистом.

По информации Dynamo.kiev.ua в расположение киевской команды на просмотр прибыл 19-летний игрок "Коринтианса".

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Имя футболиста не сообщается. Известно, что он выступает на разыгрывающей позиции.

На просмотре в команде уже находится один бразилец – хавбек Клейтон, сыгравший в недавнем контрольном матче киевлян с "Колосом", но соглашение с ним еще не заключено.

Трансферы Луческу

"Динамо" при Мирче Луческу осуществило два трансфера. Один из них – украинец Владимир Костевич, играющий за польский "Лех". Договор с киевлянами рассчитан на 3 года и вступит в силу 1 января 2021 года, когда у футболиста завершится контракт с "Лехом".

Украинец играет в "Лехе" с 2017 года после перехода из "Карпат". Костевич провел 32 матча за клуб во всех турнирах прошлого сезона, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Также новичком клуба в это межсезонье является украинский нападающий Артем Кравец, который подписал контракт с "Динамо" на два года.