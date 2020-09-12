Київське "Динамо" найближчим часом може підсилити лінію півзахисту бразильським футболістом.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, в розташування київської команди на перегляд прибув 19-річний гравець "Корінтіанса".

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Ім'я футболіста не повідомляється. Відомо, що він виступає на розігруючій позиції.

На перегляді в команді вже знаходиться один бразилець – хавбек Клейтон, який зіграв в недавньому контрольному матчі киян з "Колосом", але угоду з ним ще не укладено.

Трансфери Луческу

"Динамо" при Мірчі Луческу здійснило два придбання. Один з них – українець Володимир Костевич, який грає за польський "Лех". Договір з киянами розрахований на 3 роки та набуде чинності 1 січня 2021 року, коли у футболіста завершиться контракт з "Лехом".

Українець грає в "Леху" з 2017 року після переходу з "Карпат". Костевич провів 32 матчі за клуб у всіх турнірах минулого сезону, забив один гол і віддав шість результативних передач.

Також новачком клубу в це міжсезоння є український нападник Артем Кравець, який підписав контракт з "Динамо" на два роки.