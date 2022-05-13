Динамо гостит в Эстонии: онлайн-трансляция благотворительного матча против Флоры
В пятницу, 13 мая, Динамо продолжает благотворительное турне в поддержку Украины. Прямую трансляцию поединка против эстонской Флоры можно найти на сайте 24 канала.
Новый шанс собрать деньги для страны
Встреча в Таллинне будет первой для киевлян без лидеров, отправившихся в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.
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Поэтому главный тренер Мирча Луческу будет вынужден делать ротацию в составе.
Соперник Динамо – многократный чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также клуб дважды становился победителем в Кубке Ливонии.Важно! Благотворительный матч Флора – Динамо начнется в 19:00 на стадионе "А. Ле Кок Арена" в эстонском Таллинне.
Флора после 12 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Эстонии. Клуб завоевал 34 очка, что на три пункта больше, чем у ближайшего конкурента, которым идет Левадия.
Футболисты Динамо могут сделать подарок в свой день рождения. 13 мая киевляне отмечают свое 95-летие.
Флора – Динамо: онлайн-трансляция благотворительного матча
Благотворительное турне Динамо продолжается
- С 12 апреля динамовцы провели шесть благотворительных поединков под эгидой "Match for Peace! Stop the War!". Подопечные Луческу не потерпели ни одного поражения.
- Киевляне расписали две мировые с ЧФР Клуж (0:0) и загребским Динамо (2:2). В других поединках киевская команда праздновала победу. Победы получили над Легией (1:3), Галатасараем (1:3), Боруссией Дортмунд (2:3) и Базелем (2:3).
- Отметим, что в игре в Загребе у киевлян была личная поддержка на трибунах. Поединок посетил главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. У Хорватского наставника была теплая встреча с динамовцами и даже спел перед матчем гимн Украины.
- Каждая встреча Динамо сопровождается трогательной акцией, напоминающей миру о войне в Украине.
- Напомним, что группа динамовцев 5 мая уехала в расположение сборной.
- За предыдущие матчи Динамо собрало для страны более 22 миллионов гривен.
- Беспроигрышная серия киевлян длится уже шесть матчей.