Динамо гостит в Эстонии: онлайн-трансляция благотворительного матча против Флоры

В пятницу, 13 мая, Динамо продолжает благотворительное турне в поддержку Украины. Прямую трансляцию поединка против эстонской Флоры можно найти на сайте 24 канала.

Новый шанс собрать деньги для страны

Встреча в Таллинне будет первой для киевлян без лидеров, отправившихся в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к матчу плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.

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Поэтому главный тренер Мирча Луческу будет вынужден делать ротацию в составе.

Соперник Динамо – многократный чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также клуб дважды становился победителем в Кубке Ливонии.

Благотворительный матч Флора – Динамо начнется в 19:00 на стадионе "А. Ле Кок Арена" в эстонском Таллинне.

Флора после 12 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Эстонии. Клуб завоевал 34 очка, что на три пункта больше, чем у ближайшего конкурента, которым идет Левадия.

Футболисты Динамо могут сделать подарок в свой день рождения. 13 мая киевляне отмечают свое 95-летие.

Флора – Динамо: онлайн-трансляция благотворительного матча

Благотворительное турне Динамо продолжается