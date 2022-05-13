Новий шанс зібрати гроші для країни
Зустріч у Таллінні буде першою для киян без лідерів, які вирушили у розташування збірної України, яка у Словенії готується до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
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Через це головний тренер Мірча Луческу буде змушений робити ротацію у складі.
Суперник Динамо – багаторазовий чемпіон Естонії, володар Кубка та Суперкубка країни. Також клуб двічі ставав переможцем у Кубку Лівонії.
Флора після 12-ти зіграних турів лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Естонії. Клуб здобув 34 очки, що на три пункти більше, ніж у найближчого конкурента, яким йде Левадія.
Футболісти Динамо можуть зробити собі подарунок у свій день народження. 13 травня кияни святкують своє 95-річчя.
Флора – Динамо: онлайн-трансляція благодійного матчу
Благодійне турне Динамо продовжується
- З 12 квітня динамівці провели шість благодійних поєдинків під егідою "Match for Peace! Stop the War!". Підопічні Луческу не зазнали жодної поразки.
- Кияни розписали дві мирові з ЧФР Клуж (0:0) та загребським Динамо (2:2). В інших поєдинках київська команда святкувала перемогу. Звитяги здобули над Легією (1:3), Галатасараєм (1:3), Боруссією Дортмунд (2:3) та Базелем (2:3).
- Відзначимо, що у грі в Загребі у киян була особиста підтримка на трибунах. Поєдинок відвідав головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч. Хорватський наставник мав теплу зустріч з динамівцями та навіть заспівав перед матчем гімн України.
- Кожна зустріч Динамо супроводжується зворушливою акцією, яка нагадує світу про війну в Україні.
- Нагадаємо, що група динамівців 5 травня поїхала у розташування збірної.
- За попередні матчі Динамо зібрало для країни понад 22 мільйони гривень.
- Безпрограшна серія киян триває вже шість матчів.