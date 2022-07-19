Фенербахче определилось с заявкой на матч против Динамо в Лиге чемпионов

Уже 20 июля Фенербахче начинает путь во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Турецкий клуб определился с заявкой команды на матч против "Динамо".

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Главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш обнародовал заявку игроков, которые могут выйти на футбольное поле против Динамо. В список турецкого клуба попали 24 футболиста.

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Заявка Фенербахче на матч против Динамо

Голкиперы: Алтай Байиндир, Эртугрул Четин, Фуркан Акьюз.

Алтай Байиндир, Эртугрул Четин, Фуркан Акьюз. Защитники: Сердар Азиз, Филипп Новак, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Ферди Кадиоглу.

Сердар Азиз, Филипп Новак, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Ферди Кадиоглу. Полузащитники: Бурак Капачак, Виллиан Арау, Миха Зайц, Линкольн, Исмаил Юксек, Мигел Креспо, Ифран Кавечи, Арда Гюллер, Диего Росси, Брума, Эмре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.

Бурак Капачак, Виллиан Арау, Миха Зайц, Линкольн, Исмаил Юксек, Мигел Креспо, Ифран Кавечи, Арда Гюллер, Диего Росси, Брума, Эмре Мор, Мухаммед Гюмюшкая. Нападающие: Джошуа Кинг, Сердар Дурсун, Эннер Валенсия.

17 июля заявку в поединках против Фенербахче опубликовало Динамо.

Этот матч будет первым для обеих команд в еврокубках в сезоне-2022/2023. Первая встреча между клубами состоится в польском Лодзи, который совсем не чужд некоторых динамовцев, которые играли в этом городе в составе сборной Украины.

В подготовке к матчу против украинского гранда подопечные Жезуша провели шесть спаррингов. Фенербахче оформило 5 побед и одну мировую, не потерпев ни одного поражения.

Матч Динамо – Фенербахче начнется 20 июля в 21:00 по киевскому времени.