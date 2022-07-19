Фенербахче определилось с заявкой на матч против Динамо в Лиге чемпионов
19 июля 2022 , 17:20Читати новину українською
Источник:сайт Фенербахче
Уже 20 июля Фенербахче начинает путь во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Турецкий клуб определился с заявкой команды на матч против "Динамо".
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Главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш обнародовал заявку игроков, которые могут выйти на футбольное поле против Динамо. В список турецкого клуба попали 24 футболиста.
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Заявка Фенербахче на матч против Динамо
- Голкиперы: Алтай Байиндир, Эртугрул Четин, Фуркан Акьюз.
- Защитники: Сердар Азиз, Филипп Новак, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Ферди Кадиоглу.
- Полузащитники: Бурак Капачак, Виллиан Арау, Миха Зайц, Линкольн, Исмаил Юксек, Мигел Креспо, Ифран Кавечи, Арда Гюллер, Диего Росси, Брума, Эмре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.
- Нападающие: Джошуа Кинг, Сердар Дурсун, Эннер Валенсия.
17 июля заявку в поединках против Фенербахче опубликовало Динамо.Важно! Матч Динамо – Фенербахче начнется 20 июля в 21:00 по киевскому времени.
- Этот матч будет первым для обеих команд в еврокубках в сезоне-2022/2023. Первая встреча между клубами состоится в польском Лодзи, который совсем не чужд некоторых динамовцев, которые играли в этом городе в составе сборной Украины.
- В подготовке к матчу против украинского гранда подопечные Жезуша провели шесть спаррингов. Фенербахче оформило 5 побед и одну мировую, не потерпев ни одного поражения.