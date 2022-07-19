Спробують зламати киян
Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш оприлюднив заявку гравців, які можуть вийти на футбольне поле проти Динамо. До списку турецького клубу потрапило 24 футболісти.
До теми Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче
Заявка Фенербахче на матч проти Динамо
- Голкіпери: Алтай Байиндир, Ертугрул Четін, Фуркан Акьюз.
- Захисники: Сердар Азіз, Філіп Новак, Аттіла Салаї, Марсель Тіссеран, Брайт Осайї-Самуель, Ферді Кадиоглу.
- Півзахисники: Бурак Капачак, Вілліан Арау, Міха Зайц, Лінкольн, Ісмаїл Юксек, Мігел Креспо, Іфран Кавечі, Арда Гюлер, Дієго Россі, Брума, Емре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.
- Нападники: Джошуа Кінг, Сердар Дурсун, Еннер Валенсія.
17 липня заявку у поєдинків проти Фенербахче опублікувало Динамо.
- Цей матч буде першим для обох команд у єврокубках у сезоні-2022/2023. Перша зустріч між клубами відбудеться у польському Лодзі, який є зовсім не чужим для деяких динамівців, які грали у цьому місті у складі збірної України.
- У підготовці до матчу проти українського гранда підопічні Жезуша провели шість спарингів. Фенербахче оформило 5 перемог та одну мирову, не зазнавши жодної поразки.