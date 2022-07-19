Спробують зламати киян

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш оприлюднив заявку гравців, які можуть вийти на футбольне поле проти Динамо. До списку турецького клубу потрапило 24 футболісти.

До теми Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Заявка Фенербахче на матч проти Динамо

Голкіпери: Алтай Байиндир, Ертугрул Четін, Фуркан Акьюз.

Алтай Байиндир, Ертугрул Четін, Фуркан Акьюз. Захисники: Сердар Азіз, Філіп Новак, Аттіла Салаї, Марсель Тіссеран, Брайт Осайї-Самуель, Ферді Кадиоглу.

Сердар Азіз, Філіп Новак, Аттіла Салаї, Марсель Тіссеран, Брайт Осайї-Самуель, Ферді Кадиоглу. Півзахисники: Бурак Капачак, Вілліан Арау, Міха Зайц, Лінкольн, Ісмаїл Юксек, Мігел Креспо, Іфран Кавечі, Арда Гюлер, Дієго Россі, Брума, Емре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.

Бурак Капачак, Вілліан Арау, Міха Зайц, Лінкольн, Ісмаїл Юксек, Мігел Креспо, Іфран Кавечі, Арда Гюлер, Дієго Россі, Брума, Емре Мор, Мухаммед Гюмюшкая. Нападники: Джошуа Кінг, Сердар Дурсун, Еннер Валенсія.

17 липня заявку у поєдинків проти Фенербахче опублікувало Динамо.

Важливо! Матч Динамо – Фенербахче розпочнеться 20 липня о 21:00 за київським часом.