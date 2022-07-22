Попов: Хотелось победить, хотя ничья – неплохой результат

23-летний защитник Денис Попов прокомментировал ничью в первом матче противостояния против турецкого клуба. Футболист Динамо рассказал, почему не смог провести полный поединок против Фенербахче.

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Попов называет мировую в первой встрече неплохим результатом, но все будет решаться в ответном матче, где Фенербахче поведет вперед безумная поддержка 12-го номера.

"Не доиграл матч, потому что в спаррингах не играл по 90 минут. Ничего серьезного, небольшая судорога только была. Все старались, отдавали силы. Хотелось победить, хотя ничья – неплохой результат", – сказал Денис.

Все будем решать в Стамбуле, и там будет гораздо сложнее. В первом матче не удалось только забить,

– добавил защитник Динамо.

Попов провел на поле 83 минуты, после чего пошел на скамейку запасных. Вместо него на поле появился Александр Сирота.

Обратите внимание. Ответный матч Фенербахче – Динамо состоится 27 июля в 20:00 по Киеву.