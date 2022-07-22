Попов: Хотілося перемогти, хоча нічия – непоганий результат

23-річний захисник Денис Попов прокоментував нічию у першому матчі протистояння проти турецького клубу. Футболіст Динамо розповів, чому не зміг провести повний поєдинок проти Фенербахче.

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Попов називає мирову у першій зустрічі непоганим результатом, але все вирішуватиметься у матчі-відповіді, де Фенербахче поведе уперед шалена підтримка 12-го номера.

"Не дограв матч, бо у спарингах не грав по 90 хвилин. Нічого серйозного, невелика судома тільки була. Усі старалися, віддавали сили. Хотілося перемогти, хоча нічия – непоганий результат", – сказав Денис.

Всі вирішуватимемо в Стамбулі, і там буде набагато складніше. У першому матчі не вдалося лише забити,

– додав захисник Динамо.

Попов провів на полі 83 хвилини, після чого пішов на лаву запасних. Замість нього на полі з'явився Олександр Сирота.

Зверніть увагу. Матч-відповідь Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 за Києвом.