Динамо дозаявило сразу двух футболистов на вторую часть УПЛ
Киевское "Динамо" внесло нападающего Артема Беседина в заявку на весеннюю часть сезона 2020/2021. Также в нее попал бразильский защитник левого фланга Сидклей, который провел 2020 год в аренде Коринтианса.
Источник: официальный сайт УПЛ
Ближайший матч УПЛ для Динамо состоится 13 февраля, когда в рамках 14 тура киевляне примут донецкий Олимпик.
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Беседин отбыл дисквалификацию
24-летний нападающий киевского клуба и национальной сборной Украины Беседин пропустил прошлый календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.
После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и проходит сборы с киевским клубом.
Сидклей вернулся из аренды
Первую часть сезона Сидклей провел в Коринтиансе на правах аренды. За бразильский клуб игрок провел 10 матчей во всех турнирах.
Контракт Сидклея с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.
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