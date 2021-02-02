Киевское "Динамо" внесло нападающего Артема Беседина в заявку на весеннюю часть сезона 2020/2021. Также в нее попал бразильский защитник левого фланга Сидклей, который провел 2020 год в аренде Коринтианса.

Источник: официальный сайт УПЛ

Ближайший матч УПЛ для Динамо состоится 13 февраля, когда в рамках 14 тура киевляне примут донецкий Олимпик.

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Беседин отбыл дисквалификацию

24-летний нападающий киевского клуба и национальной сборной Украины Беседин пропустил прошлый календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.

После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и проходит сборы с киевским клубом.

Сидклей вернулся из аренды

Первую часть сезона Сидклей провел в Коринтиансе на правах аренды. За бразильский клуб игрок провел 10 матчей во всех турнирах.

Контракт Сидклея с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.