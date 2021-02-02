Динамо дозаявило одразу двох футболістів на другу частину УПЛ
Київське Динамо внесло нападника Артема Бесєдіна в заявку на весняну частину сезону 2020/2021. Також в неї потрапив бразильський захисник лівого флангу Сідклей, який провів 2020 рік у оренді Корінтіансу.
Джерело: офіційний сайт УПЛ
Найближчий матч УПЛ для Динамо відбудеться 13 лютого, коли в рамках 14 туру кияни приймуть донецький Олімпік.
Дивіться також: Яремчук розлючений на Гент і хоче негайно покинути команду
Бєсєдін відбув дискваліфікацію
24-річний нападник київського клубу і національної збірної України Бесєдін пропустив минулий календарний 2020 й рік через дискваліфікацію від УЄФА за порушення антидопінгових правил.
Після завершення терміну дискваліфікації Артем повернувся до тренувань і проходить збори з київським клубом.
Сідклей повернувся з оренди
Першу частину сезону Сідклей провів в Корінтіансі на правах оренди. За бразильський клуб гравець провів 10 матчів у всіх турнірах.
Контракт Сідклея з Динамо розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 3 мільйони євро.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Заростає бур'яном: у мережі показали, як зараз виглядає "Донбас Арена" – фото1 лютого , 21:17
-
Російський боєць ММА Мусаєв переміг суперника, а потім влаштував масове побоїще: відео31 січня , 11:50