Київське Динамо внесло нападника Артема Бесєдіна в заявку на весняну частину сезону 2020/2021. Також в неї потрапив бразильський захисник лівого флангу Сідклей, який провів 2020 рік у оренді Корінтіансу.

Джерело: офіційний сайт УПЛ

Найближчий матч УПЛ для Динамо відбудеться 13 лютого, коли в рамках 14 туру кияни приймуть донецький Олімпік.

Дивіться також: Яремчук розлючений на Гент і хоче негайно покинути команду

Бєсєдін відбув дискваліфікацію

24-річний нападник київського клубу і національної збірної України Бесєдін пропустив минулий календарний 2020 й рік через дискваліфікацію від УЄФА за порушення антидопінгових правил.

Після завершення терміну дискваліфікації Артем повернувся до тренувань і проходить збори з київським клубом.

Сідклей повернувся з оренди

Першу частину сезону Сідклей провів в Корінтіансі на правах оренди. За бразильський клуб гравець провів 10 матчів у всіх турнірах.

Контракт Сідклея з Динамо розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 3 мільйони євро.