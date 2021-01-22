Київське Динамо може змінити домашній стадіон до кінця сезону-2020/2021 в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). "Біло-сині" можуть проводити домашні матчі у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Динамо не гратиме на НСК "Олімпійський"

Про те, що Динамо може тимчасово переїхати з НСК "Олімпійський", повідомляє Meta Ratings.

До слова Інтер у січні може купити лідера Динамо

Повідомляється, що перший офіційний матч Динамо у 2021 році проти Олімпіка відбудеться саме на стадіоні імені Лобановського.

Динамо прийме Олімпік 13 лютого у 14-му турі УПЛ.

До уваги. Шість із семи домашніх зустрічей чемпіонату України у цьому сезоні Динамо провело на НСК "Олімпійський". Тільки матч 13-го туру з Колосом пройшов на "Динамо".

Наразі не відомо, чи пов'язаний переїзд Динамо з тим, що з 2020 року кияни ділять НСК "Олімпійський" з донецьким Шахтарем.

"Гірники" почали проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020. Шахтар та НСК "Олімпійський" уклали контракт терміном на 3 роки.

НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном для Динамо.

З наступного сезону Шахтар спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня