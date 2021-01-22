Динамо до кінця сезону гратиме на іншому стадіоні
Київське Динамо може змінити домашній стадіон до кінця сезону-2020/2021 в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). "Біло-сині" можуть проводити домашні матчі у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Динамо не гратиме на НСК "Олімпійський"
Про те, що Динамо може тимчасово переїхати з НСК "Олімпійський", повідомляє Meta Ratings.
До слова Інтер у січні може купити лідера Динамо
Повідомляється, що перший офіційний матч Динамо у 2021 році проти Олімпіка відбудеться саме на стадіоні імені Лобановського.
Динамо прийме Олімпік 13 лютого у 14-му турі УПЛ.
Наразі не відомо, чи пов'язаний переїзд Динамо з тим, що з 2020 року кияни ділять НСК "Олімпійський" з донецьким Шахтарем.
"Гірники" почали проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020. Шахтар та НСК "Олімпійський" уклали контракт терміном на 3 роки.
НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном для Динамо.
З наступного сезону Шахтар спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня
Поділитися новиною