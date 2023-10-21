В чемпионате Украины 2023-2024 проходят матчи 11 тура УПЛ. Центральной встречей уик-энда будет битва в Киеве, в которой Динамо будет принимать Днепр-1, пишет 24 канал.
По теме Дебютная победа Срна: "горняки" без проблем разгромили ЛНЗ – видеообзор
Лидеры чемпионата по потерянным очкам
Команда Мирчи Луческу не впечатляет на старте сезона, хоть киевляне и лидируют в УПЛ по утраченным очкам. По сути же бело-синие не смогли пробиться в группу Лиги конференций, а в чемпионате уступили Черноморцу и Полесью.
Другие же команды, которые обыгрывали Динамо, были явно ниже класса. Сейчас "бело-синие" занимают шестое место, имея 15 очков в активе. В свою очередь, Днепр-1 имеет столько же баллов, но сыграл на матч больше.
Вицечемпион Украины также разочаровал на старте, умудрившись вылететь сразу из трех еврокубков подряд (ЛЧ, ЛЕ и ЛК). В чемпионате же днепряне теряли очки с Минаем, Оболонью и ЛНЗ, из-за чего с должности был уволен Александр Кучер.
На его место пришел Юрий Максимов и дела наладились. Под его руководством Днепр-1 выиграл три из четырех матчей УПЛ и сейчас по потерянным очкам делит второе место с Шахтером.
Читайте также Подгадали под Лигу чемпионов: УПЛ объявила дату матча Динамо – Шахтер
Прогноз Favbet
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в битве с Днепром-1. На команду Мирчи Луческу можно поставить за 1:86, тогда как на гостей – с 4,55. Ничья же оценивается в 3,70.
Несмотря на кадровые проблемы в обеих командах (отсутствие Ярмоленко, Шапаренко и Третьякова), эксперты верят, что обе команды смогут забить – 1,84. Главными фаворитами на гол являются следующие футболисты:
- Владислав Ванат (Динамо) – 2,55
- Виталий Буяльский (Динамо) – 2,75
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 3,25
- Назарий Волошин (Динамо) – 4,00
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4,00
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 4,50
- Бенито (Динамо) – 4,50
- Владислав Кабаев (Динамо) – 5,50
- Богдан Леднев (Днепр-1) – 5,50
- Антон Царенко (Динамо) – 5,50