В чемпионате Украины 2023-2024 проходят матчи 11 тура УПЛ. Центральной встречей уик-энда будет битва в Киеве, в которой Динамо будет принимать Днепр-1, пишет 24 канал.

По теме Дебютная победа Срна: "горняки" без проблем разгромили ЛНЗ – видеообзор

Лидеры чемпионата по потерянным очкам

Команда Мирчи Луческу не впечатляет на старте сезона, хоть киевляне и лидируют в УПЛ по утраченным очкам. По сути же бело-синие не смогли пробиться в группу Лиги конференций, а в чемпионате уступили Черноморцу и Полесью.

Другие же команды, которые обыгрывали Динамо, были явно ниже класса. Сейчас "бело-синие" занимают шестое место, имея 15 очков в активе. В свою очередь, Днепр-1 имеет столько же баллов, но сыграл на матч больше.

Вицечемпион Украины также разочаровал на старте, умудрившись вылететь сразу из трех еврокубков подряд (ЛЧ, ЛЕ и ЛК). В чемпионате же днепряне теряли очки с Минаем, Оболонью и ЛНЗ, из-за чего с должности был уволен Александр Кучер.

На его место пришел Юрий Максимов и дела наладились. Под его руководством Днепр-1 выиграл три из четырех матчей УПЛ и сейчас по потерянным очкам делит второе место с Шахтером.

Читайте также Подгадали под Лигу чемпионов: УПЛ объявила дату матча Динамо – Шахтер

Прогноз Favbet

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в битве с Днепром-1. На команду Мирчи Луческу можно поставить за 1:86, тогда как на гостей – с 4,55. Ничья же оценивается в 3,70.

Несмотря на кадровые проблемы в обеих командах (отсутствие Ярмоленко, Шапаренко и Третьякова), эксперты верят, что обе команды смогут забить – 1,84. Главными фаворитами на гол являются следующие футболисты:

Владислав Ванат (Динамо) – 2,55

Виталий Буяльский (Динамо) – 2,75

Александр Филиппов (Днепр-1) – 3,25

Назарий Волошин (Динамо) – 4,00

Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4,00

Александр Пихаленок (Днепр-1) – 4,50

Бенито (Динамо) – 4,50

Владислав Кабаев (Динамо) – 5,50

Богдан Леднев (Днепр-1) – 5,50

Антон Царенко (Динамо) – 5,50

История встреч. Динамо и Днепр-1 отыграли всего 8 очных матчей. Преимущество на стороне киевского клуба – 6 побед при двух поражениях. Одна из них произошла в прошлом сезоне, Динамо уступило днепрянам дома со счетом 0:3. Правда, на выезде "бело-синие" взяли реванш (1:0).