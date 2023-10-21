В чемпіонаті України 2023-2024 проходять матчі 11 туру УПЛ. Центральною зустріччю вікенду буде битва у Києві, в якій Динамо прийматиме Дніпро-1, пише 24 канал.
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Лідери чемпіонату за втраченими очками
Команда Мірчі Луческу не вражає на старті сезону, хоч кияни і лідирують в УПЛ за втраченими очками. По суті ж "біло-сині" не змогли пробитися в групу Ліги конференцій, а в чемпіонаті поступились Чорноморцю та Поліссю.
Інші ж команди, які обігравало Динамо, були явно нижче класом. Наразі ж "біло-сині" посідають шосте місце, маючи 15 очок в активі. У свою чергу Дніпро-1 має стільки ж балів, але зіграв на матч більше.
Віцечемпіон України також розчарував на старті, примудрившись вилетіти одразу з трьох єврокубків поспіль (ЛЧ, ЛЄ та ЛК). В чемпіонаті ж дніпряни втрачали очки з Минаєм, Оболонню та ЛНЗ, через що з посади був звільнений Олександр Кучер.
На його місце прийшов Юрій Максимов і справи налагодились. Під його керівництвом Дніпро-1 виграв три з чотирьох матчів УПЛ і наразі за втраченими очками ділить друге місце із Шахтарем.
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Букмекери вважають Динамо фаворитом у битві з Дніпром-1. На команду Мірчі Луческу можна поставити за 1.86, тоді як на гостей – з 4,55. Нічия ж оцінюється у 3,70.
Попри кадрові проблеми в обох командах (відсутність Ярмоленка, Шапаренка та Третьякова), експерти вірять, що обидві команди зможуть забити – 1,84. Головними фаворитами на гол є наступні футболісти:
- Владислав Ванат (Динамо) – 2,55
- Віталій Буяльський (Динамо) – 2,75
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 3,25
- Назарій Волошин (Динамо) – 4,00
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 4,00
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 4,50
- Беніто (Динамо) – 4,50
- Владислав Кабаєв (Динамо) – 5,50
- Богдан Лєднєв (Дніпро-1) – 5,50
- Антон Царенко (Динамо) – 5,50