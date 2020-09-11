Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча тура УПЛ
11 сентября киевское "Динамо" принимает черниговскую "Десну" в матче 2 тура УПЛ. Онлайн-трансляция поединка – на Спорт24.
Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 19:00, пишет 24 канал.
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Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "2+2".
Динамо – Десна: онлайн-трансляция
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