"Динамо" и "Десна" 11 сентября встретятся в центральном матче второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2020/2021. Где смотреть матч "Динамо" – "Десна" – читайте в материале Спорт 24.

В новом сезоне домашние поединки "Динамо" в чемпионате Украины в дальнейшем будет транслировать телеканал "2+2". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка "Динамо" – "Десна" в 19:00. Трансляция со стадиона начнется в 18:55.

"Динамо" – "Десна" перед игрой

Обе команды удачно начали новый сезон УПЛ. Киевляне стартовали с уверенной победы над "Олимпиком", а на Суперкубке Украины победили "Шахтер".

Зато "Десна" в родных стенах одолела бронзового призера прошлого сезона – "Зарю".

В прошлом сезоне команды провели четыре матча между собой: две победы одержала "Десна". Одна игра завершилась победой "Динамо", а другая – ничьей.