Динамо – Десна: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛ
11 вересня київське "Динамо" приймає чернігівську "Десну" у матчі 2 туру УПЛ. Онлайн-трансляція поєдинку – на Спорт24.
Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський", арбітр з Херсона Ігор Пасхал дасть стартовий свисток о 19:00, пише 24 канал.
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Зустріч в Києві можна в прямому ефірі подивитися на телеканалі "2+2".
Динамо – Десна: онлайн-трансляція
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