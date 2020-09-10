"Динамо" і "Десна" 11-го вересня зустрінуться у центральному матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021. Де дивитися матч "Динамо" – "Десна" – читайте у матеріалі Спорт 24.

У новому сезоні домашні поєдинки "Динамо" у чемпіонаті України надалі транслюватиме телеканал "2+2". Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку "Динамо" – "Десна" о 19:00. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 18:55.

"Динамо" – "Десна" перед грою

Обидві команди вдало розпочали новий сезон УПЛ. Кияни стартували з впевненої перемоги над "Олімпіком", а в Суперкубку України перемогли "Шахтар".

Натомість "Десна" у рідних стінах здолала бронзового призера минулого сезону – "Зорю".

У минулому сезоні команди провели чотири матчі між собою: дві перемоги здобула "Десна". Одна гра завершилася перемогою "Динамо", а інша – нічиєю.