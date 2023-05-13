Первое поражение Шовковского: Черноморец в Киеве сенсационно обыграл Динамо – видеообзор
В субботу, 13 мая, стартовал 26 тур чемпионата УПЛ. В матче-открытии игрового дня киевские динамовцы в родных стенах потерпели неожиданное поражение от "моряков".
Динамо – Черноморец 2:3
Голы: Ванат, 53, Буяльский, 56 – Ермаков, 4, Демченко, 11, 71
Александр Шовковский во главе киевского Динамо одержал три победы подряд. Так что в домашнем поединке с одесским Черноморцем "бело-синие" надеялись продолжить приятную серию, пишет 24 Канал.
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Сюрприз от Григорчука
Стартовые минуты матча стали холодным душем для динамовцев. Во время розыгрыша углового защитник одесситов Ермаков выиграл верховую борьбу у Дячука и направил мяч в нижний угол ворот Нещерета. Шла только 3-я минута поединка.
Не успели киевляне прийти в себя после пропущенного гола, как арбитр снова указал на центр поля. На 11-й минуте матча Бадибанга совершил навес на голову Демченко и мяч вторично оказался в сетке ворот голкипера Динамо.
Такого начала мало кто ждал. До перерыва динамовцы так и не смогли организовать ответный гол.
Неизвестно, что в перерыве говорил своим подопечным Шовковский, но на второй тайм они вышли с другим настроением. Уже на 53-й минуте Ванат сократил разрыв в счете – 1:2. А уже через три минуты Буяльский восстановил паритет.
Впрочем, у команды Григорчука тоже были свои козыри. На 71-й минуте поединка Демченко оформил дубль и вывел "моряков" вперед.
Александр Шовковский заменами попытался во второй раз переломить ход поединка, но до завершения матча цифры на табло не изменились. Динамовцы впервые потерпели поражение под руководством Шовковского.
- Поражение от Черноморца усугубило шансы Динамо на медали чемпионата. После 26 сыгранных поединков у киевлян 50 очков и четвертое место в таблице.
- Команда Григорчука поднялась на 9-е место. У "моряков" 29 баллов в 26 матчах.
Видеообзор матча Динамо – Черноморец