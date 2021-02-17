Динамо – Брюгге: где смотреть матч Лиги Европы
В четверг, 18 февраля, Динамо в Киеве сыграет с Брюгге в матче 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики могут этот матч посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Источник:24 канал
Матч шестого тура Лиги Европы Динамо – Брюгге в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00.
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Где смотреть Динамо – Брюгге
Смотреть онлайн матч Динамо – Брюгге легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.
Перед началом матча в 16:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч Динамо.
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