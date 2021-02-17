В четверг, 18 февраля, Динамо в Киеве сыграет с Брюгге в матче 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики могут этот матч посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч шестого тура Лиги Европы Динамо – Брюгге в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00.

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Важно! Этот матч должен был начаться в 19:55. Но начало встречи изменили. Причиной для изменения начала матча стал прогноз погоды на день игры. В Киеве на 20: 00 прогнозируют -16 градусов по Цельсию.

Где смотреть Динамо – Брюгге

Смотреть онлайн матч Динамо – Брюгге легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч Динамо.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге с публикацией видео голов проведет Спорт 24.