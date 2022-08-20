Уже через три дня начнется новый сезон УПЛ. Поединки чемпионата Украины даже, несмотря на военное время, пройдут на территории нашей страны.

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Тем временем, команды продолжают искать возможности для усиления даже в такой непростой период. Динамо решило пригласить в команду одного из самых интересных атакующих игроков из клубов рангом ниже.

Речь о Владиславе Кабаеве, игравшем за Зарю. Слухи об интересе киевлян к хавбеку ходили и раньше в СМИ, а теперь их подтвердил и президент Динамо Игорь Суркис.

Мы сейчас находимся в процессе переговоров. Думаю, нам удастся найти общий язык с Зарей и Кабаев скоро будет в нашей команде. Когда мы подпишем с ним контракт, официально объявим об этом. А вот Назариной мы никогда не интересовались и переговоров по нему не вели,

– заявил Суркис.

Кто такой Владислав Кабаев

26-летний футболист является воспитанником Черноморца, однако с 2017 года выступает за Зорю. Владислав может отыграть как на фланге атаки, так и атакующего полузащитника.

За луганчан Кабаев провел 128 матчей, в которых отличился 11 голами и 14 ассистами. Ожидается, что игрок может стать заменой Виктору Цыганкову.

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У вингера Динамо остался всего год по контракту, однако пока на киевлян никто не выходил с предложениями о Цыганкове. Это подтвердил и сам Игорь Суркис.

Цыганков может уйти, он ведь не раб. Насильно в Динамо его никто не будет держать. Но если достойного предложения не будет, то он будет и дальше играть во благо Динамо. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений,

– рассказал Суркис.