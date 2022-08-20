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Тим часом команди продовжують шукати можливості для підсилення навіть в такий непростий період. Динамо вирішило запросити у команду одного з найбільш цікавих атакувальних гравців із клубів рангом нижче.

Мова про Владислава Кабаєва, який грав за Зорю. Чутки про інтерес киян до хавбека ходили і раніше у ЗМІ, а тепер їх підтвердив і президент Динамо Ігор Суркіс.

Ми зараз знаходимося у процесі перемовин. Думаю, нам вдасться знайти спільну мову із Зорею і Кабаєв скоро буде у нашій команді. Коли ми підпишемо із ним контракт, то офіційно оголосимо про це. А ось Назариною ми ніколи не цікавились і перемовин по ньому не вели,

– заявив Суркіс.

Хто такий Владислав Кабаєв

26-річний футболіст є вихованцем Чорноморця, однак із 2017 року виступає за Зорю. Владислав може відіграти як на фланзі атаки, так і атакувального півзахисника.

За луганців Кабаєв провів 128 матчів, в яких відзначився 11 голами та 14 асистами. Очікується, що гравець може стати заміною для Віктора Циганкова.

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У вінгера Динамо залишився лише рік по контракту, однак поки на киян ніхто не виходив із пропозиціями про Циганкова. Це підтвердив і сам Ігор Суркіс.

Циганков може піти, він же не раб. Насильно у Динамо його ніхто не триматиме. Але якщо достойної пропозиції не буде, то він буде і далі грати на благо Динамо. Разом із Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогодні по ньому нема пропозицій,

– розповів Суркіс.