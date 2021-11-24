Динамо без еврокубков, унижение Ювентуса: результаты Лиги чемпионов 23 ноября

24 ноября 2021 , 09:22
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Источник:

24 канал

Во вторник, 23 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H. Результаты поединков и видео голов смотрите на Спорт24.

Динамо – Бавария 1:2

Гол: Гармаш, 70 – Левандовский, 14, Коман, 42

К слову Поражение, за которое не стыдно: Бавария обыграла Динамо в Лиге чемпионов – видео голов

Барселона – Бенфика 0:0

Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

Янг Бойз – Аталанта 3:3

Голы: Сибачо, 39, Сьерра, 80, Хефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

Лилль – Зальцбург 1:0

Гол: Девид, 31

Севилья – Вольфсбург 2:0

Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Челси – Ювентус 3:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5

Мальме – Зенит 1:1

Голы: Риекс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен.)

 

Автор: Юрій Семенюк